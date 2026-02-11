記憶體股價金蛇年狂飆 南亞科漲逾8倍、華邦電6倍以上

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，帶動記憶體族群營運翻身，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2388）金蛇年股價從谷底攀升，旺宏今封關日收漲停達98.5元，相較上一年封關日僅19.2元，漲幅超過4倍；南亞科今收278元，年漲幅逾8.2倍，華邦電收105.5元，年漲幅達6.35倍。

南亞科龍年封關日正值記憶體低迷期，營運尚虧損，以30.1元低價作收；去年第三季記憶體受惠AI需求帶動，價量開始上揚，南亞科營運逐漸翻轉，全年轉虧為盈，稅後淨利達66.03億元，年增95.1%，稅後每股盈餘（EPS）為2.13元。其中第四季稅後純益衝達110.83億元，稅後每股盈餘達3.58元，創近四年新高，毛利率重返49%。

華邦電2025年受惠記憶體市況回溫，全年稅後純益31.77億元，稅後每股盈餘為0.88元，順利轉虧為盈，其中第四季稅後每股盈餘0.76元，下半年逐季成長。華邦電龍年封關日以14.35元作收，今收105.5元，年漲幅達6.35倍。

旺宏龍年封關日收19.2元，今封關日收漲停達98.5元，相較上一年封關日股價，漲幅超過4倍。旺宏去年第四季毛利率回升至24.2%，每股虧損收斂到0.16元，全年也還虧損，但展望今年，旺宏與南亞科、華邦電皆看好今年持續是記憶體缺貨與漲價一年，將持續擴產，營運將比去年成長。

