瞞不了以色列！北京凍結對以投資被掀開 他喊台灣才是盟友

〔財經頻道／綜合報導〕以媒報導，北京並未公開宣布的阻止中企在以色列進行新投資，卻因集體農莊-哈尼塔基布茲（Kibbutz Hanita）對總部位於中國的投資基金-芭蕾視覺基金（Ballet Vision fund），提起訴訟而曝光。該中國基金表示，自加薩戰爭爆發以來，北京已將以色列列為高風險地區，並禁止中國在該國進行任何新的投資。對此，以色列知名社群媒體意見領袖、曾任以國總理納坦雅胡數位助理Hananya Naftali，在社群平台發文強調，這是好消息，我們不需要共產主義資金，中國不是盟友，台灣才是。

綜合以媒報導，位於北部邊境的哈尼塔基布茲成員向人工水晶體企業「Hanita Lenses」的控股股東（持有80%股份）-中國芭蕾舞視覺基金，索賠1100萬美元（約台幣3.5億），理由是該股東拒絕行使雙方協議中規定的購買剩餘股份的選擇權，哈尼塔基布茲並在特拉維夫地方法院提起的訴訟。

針對哈尼塔基布茲管理層提起的法律訴訟，芭蕾舞視覺公司回應稱，由於中國政府已宣布以色列為高風險地區，並禁止中國對以色列進行任何新的投資。只要這一限制仍然存在，行使選擇權就沒有任何實際可行性。

專注於健康科技、醫療器材和先進製造的基金-芭蕾視覺基金，於 2021 年以約 3500 萬美元（約台幣11億）的價格收購了「Hanita Lenses」 74% 的股份。根據該項投資的條款，其中 2500 萬美元（約台幣7.9億）直接支付給了哈尼塔基布茲的居民，而剩餘的 1000 萬美元（約台幣3.1億）則指定用於這家人工晶體製造商的運營。

中國芭蕾視覺基金隨後透過追加投資，將持股比例提高至80%。根據雙方簽訂的契約，哈尼塔基布茲管理層有權要求該基金在2025年12月前收購其剩餘的少數股權。不過，芭蕾視覺基金拒絕履約，哈尼塔基布茲的居民現在已向特拉維夫地方法院對該中國基金提起訴訟。

對於中國政府悄悄凍結對以色列的新投資，以色列知名社群媒體意見領袖Hananya Naftali 在社群平台PO文稱，「好消息！中國已悄悄凍結對以色列的新投資。我們不需要共產主義投資。」

他說，以色列是全球在科技、醫療與安全領域的強國，歡迎來自理念相近國家的更多投資。中國不是盟友，台灣才是。

