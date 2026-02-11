北市府與輝達 完成T1718地上權簽約

台北市政府與輝達簽訂地上權合約。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（Nvidia）台灣總部「Nvidia Constellation」進駐北士科T1718基地，與台北市政府議定地上權利金122億元，地上權設定50年、得延長20年，預定6月前開工，台北市長蔣萬安、副市長李四川今（11）下午2點出面說明，雙方已經完成簽約，很高興輝達第一個海外總部順利落腳北士科，台北就是輝達的家，證明台北有相關的實力成為未來科技產業發展的心臟。

蔣萬安指出，輝達一開始考慮以新加坡、香港、英屬維京群島等分公司來簽約，經他爭取輝達要落腳台北設立子公司，因此輝達在台灣設立分公司、台灣輝達經典股份有限公司，成為簽約方，資本額從8億增加到11億元，最後再增資33億元。根據輝達的投資營運計畫書，第一個海外幒部的興建將投入400億金額， 從興建到營運階段會有超過1萬個工作機會。

蔣萬安表示，今天完成簽約，希望接下來在6、7月左右順利動工，市府在這段期間會全力以赴給予協助。他很高興輝達第一個海外總部順利落腳北士科，台北就是輝達的家，證明台北有相關的實力成為未來科技產業發展的心臟。

對於未來總部的外觀，蔣萬安表示，黃仁勳非常重視整體設計的細節，輝達團隊屆時會公布最終的版本，至於黃仁勳是否會參加動工，要看黃仁勳的行程安排，目前已確定他6月會出席在北流舉辦的compux並發表演說，他會用EMAIL持續跟輝達聯繫。至於外傳第二總部，蔣萬安表示，並沒有收到相關訊息，若輝達有意，會給予全力的協助。

