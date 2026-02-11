宏都拉斯凍結與中國各項條約 與台灣復交緊鑼密鼓中

宏都拉斯政府正謹慎觀察所有與中國相關的事宜，同時凍結前政府西奧瑪拉·卡斯楚執政時期簽署的各項條約，並逐步評估與台灣復交關係的可能性。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中南美洲媒體報導，宏都拉斯政府正謹慎觀察所有與中國相關的事宜，同時凍結前政府西奧瑪拉·卡斯楚（ Xiomara Castro）執政時期簽署的各項條約，目前與中國的談判和條約也都已凍結，並逐步評估與台灣復交關係的可能性。

Centroamerica360報導指出，副總統兼總統任命的瑪麗亞·安東尼塔·梅希亞（María Antonieta Mejía）在談到納斯里·阿斯夫拉（Nasry Asfura）領導的新政府的外交政策時，暗示了這一點。

請繼續往下閱讀...

這些在電視採訪中發表的言論，標誌著宏都拉斯外交關係的轉捩點。 然而，這正是包括政治和商業在內的各界人士「所希望」的改變。

梅希亞認為，前政府在與中國建立聯繫和簽署協議時，是從意識形態的角度出發的，而這些協議現在正接受技術和政治審查。

梅希亞證實，政府正在審查左翼領導人卡斯楚執政期間與中國簽署的16項協議。她解釋說，此舉旨在評估這些協議的經濟和政治影響，然後再做出任何決定。

梅希亞指出，分析中包含的貸款和財政承諾可能會透過稅收將成本轉嫁給民眾。因此，她表示，政府力求避免做出會造成新的稅負的決策。

當被直接問及此事時，梅希亞證實，目前與中國的談判和條約都已凍結。他還澄清說，阿斯富拉政府目前沒有積極與中國進行談判或尋求任何新的協議。

梅希亞表示，所有與中國相關的問題都會經過「非常密切」的分析，並且是從技術角度出發，不帶任何意識形態偏見。她補充說，在做出任何外交政策決定之前，都會有一個專門團隊向總統提供建議。

日前媒體也指出，梅希亞回憶說，恢復與台灣的關係是阿斯夫拉競選時的承諾之一。但他強調，這個過程將是循序漸進的，不會立即完成。她堅持認為，新政府在分析外交政策時應採用與企業類似的標準。在此背景下，她強調必須保護國民經濟，避免做出可能導致長期損失的承諾。

她也指出，宏都拉斯加強與美國、以色列和歐盟的關係。在此背景下，他認為阿斯夫拉政府的國際化方向與華府的主要戰略利益相符。

對於外媒報導宏都拉斯準備與台灣恢復邦交事宜，台灣外交部發言人蕭光偉表示，「將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則，持續推動雙方關係的發展。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法