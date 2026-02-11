股民持股台積電1張，金蛇年增值78萬元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）在金蛇年封關日表現強勁，今盤中最高達1925元，最後收盤價1915元，上漲35元，漲幅1.86%，市值達49.66兆元，股價較上一年封關日上漲780元，等於持有台積電股票1張的股民，增值78萬元，漲幅68.7%，市值也增加19.84兆元，收盤股價與市值雙雙創歷年封關日新高。

台積電金龍年封關日上漲15元，收1135元、漲幅1.34%，推升市值達29.82兆元，較金兔年的16.75兆元，增加13.07兆元。

台積電2025年全年營收達新台幣3.8兆元、年增31.6%；稅後純益1.7178兆元、年增46.4%，每股稅後純益66.25元，營收與獲利雙雙創新高。

展望今年，台積電預計今年晶圓製造2.0產業將年增14%，受惠先進製程與先進封裝等強勁需求，預估公司今年全年美元營收將成長近30%，將又是強勁成長的一年。

台積電今年第一季預估美元營收達346-358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%-8.1%，營收將續創新高。昨公布1月營收，單月破4千億元，創歷史新高。

