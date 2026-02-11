網路攻擊升溫！企業花錢「請人當紅隊駭客」 前三大客戶曝

回應攻擊規模化趨勢，紅隊演練成關鍵產業與公部門資安韌性核心。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾指出，隨著全球網路攻擊行為日益頻繁且規模化，企業與政府機關面臨的風險已不再侷限於內部系統，而是延伸至供應鏈與產品層級。

其中，紅隊演練已逐漸成為產官部門強化資安韌性的核心工具，2025年相關服務年營收成長14%，並連續第二年納入公部門共同供應契約，顯示進階攻防演練的需求持續升溫。

根據DEVCORE統計，2025年最積極導入紅隊演練的前三大產業依序為：公部門、金融業與高科技製造業，分別占整體服務量的37%、27%與18%，整體回購率不分產業皆超過50%。

其中，金融業導入成熟度最高，前十大金融機構中有七家曾與DEVCORE合作；公部門案件量則在一年內大幅成長，金額增幅接近300%。DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正表示，在AI降低攻防門檻、加速演進的環境下，組織唯有真正理解攻擊者的思維與手法，才能建立具前瞻性與韌性的防禦架構。

DEVCORE多年來投入世界級資通訊產品的安全研究，累計揭露並回報超過300個漏洞，並於2025年推出「主動式產品安全研究服務（OPSR）」，協助企業檢測軟體、硬體與韌體的安全性。今年，公司連續第三年獲得 IT Matters Awards「最佳IT雇主獎」，並透過「戴夫寇爾全國資安獎學金」累計投入逾400萬元培育新世代。

DEVCORE指出，未來，預期紅隊演練需求仍將持續攀升，公部門採用動能可望進一步挹注營收成長，同時預告將於3月14日在台北國際會議中心舉辦年度研討會，邀集產官學界聚焦攻擊技術本質，協助台灣產業共同因應快速演化的網路威脅。

