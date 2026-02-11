連6年缺貨！世界白銀協會 : 白銀供應拉警報 長線多頭底氣更足

在結構性缺口連年擴大的情況下，白銀市場的長線支撐力道，正在逐步強化。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕目前白銀價格在每盎司80美元附近整理，雖低於上月創下的歷史高點，但整體趨勢仍獲基本面支撐。世界白銀協會（Silver Institute）指出，市場核心動能來自長期供需缺口，這種結構性失衡將延續至2026年，並形成連續6年的供應短缺。

最新報告指出，白銀2026年結構性短缺規模上看6700萬盎司，在持續供需失衡的支撐下，白銀的長期看漲前景依然穩固，即便價格已在高檔震盪，多頭基礎仍未鬆動，主要支撐近年銀價走強的關鍵因素仍然存在，包括倫敦實物供應偏緊、地緣政治風險升溫、美國政策不確定性，以及市場對聯準會獨立性的疑慮。

今年以來，白銀價格已上漲11%，實物銀幣與銀條需求明顯回溫，全球交易所交易產品（ETP）持有量估計達13.1億盎司。

展望2026年，投資需求將成為主要推手。報告預估實物投資將年增20%、達2.27億盎司，創3年新高。西方市場在連續3年下滑後有望復甦，印度需求則可望延續強勢。宏觀不確定性與價格動能，正重新吸引投資人回流白銀市場。

相較之下，工業需求預計下降2%、至約6.5億盎司，為4年來低點。太陽能產業因技術優化與材料替代，白銀用量持續減少。不過，全球電氣化趨勢仍為其他工業領域提供支撐，特別是資料中心、AI 技術與汽車產業擴張，將部分抵銷光伏需求的回落。

銀飾需求則預估連續第2年下滑、年減9%至1.78億盎司，為2020年以來最低。高價壓抑多數市場消費，印度受影響尤為明顯，但中國在產品創新與鍍金銀飾流行的帶動下，需求可望小幅成長。

整體而言，雖部分終端市場出現疲軟，但全球總需求仍將超過供應。渣打銀行分析指出，短期內白銀ETF資金流向仍可能帶來波動，但在供應長期不足的背景下，未來幾個月銀價仍具回升動能。

