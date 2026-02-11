天真自信賭Cardi B缺席超級盃 加拿大饒舌歌手慘輸560萬

Cardi B盡出現在今年超級盃中場秀上，讓加拿大饒舌歌手Preme慘虧17.8萬美元（約新台幣560萬元）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球運動盛事NFL國家美式足球聯盟第60屆超級盃（Super Bowl LX）已於台灣時間2月9日登場，今年的中場秀依然備受矚目，由波多黎各音樂人Bad Bunny （壞痞兔）擔綱中場秀主秀，寫下超級盃史上首位「全西班牙語表演」的歷史紀錄。現卻爆出加拿大饒舌歌手Preme自已以為掌握了內幕消息，打賭饒舌天后Cardi B不會在今年超級盃中場秀上表演，未料慘遭翻車，Cardi B盡出現在中場秀上，讓他慘虧17.8萬美元（約新台幣560萬元）。



綜合媒體報導，Bad Bunny在第60屆超級盃中場秀上表演時，會邀請一些重量級嘉賓助陣，像是女神卡卡（Lady Gaga）和Ricky Martin音樂獻唱，還有一些大明星也有機會客串演出。

請繼續往下閱讀...

根據報導指出，Preme在超級盃比賽前1天，在預測市場平台Polymarket上下注18.5 萬美元（約新台幣582萬元），賭Cardi B和饒舌歌手德瑞克（Drake）不會在第60屆超級盃中場秀上表演。若Cardi B沒出現在超級盃中場秀，他將賺進近26萬美元（約新台幣818萬元）。

由於Preme和Drake 2人是好友，引發外界質疑，認為Drake可能向Preme 透露了內幕消息。

但讓Preme始料未及的是，Cardi B最終竟然出現在中場秀舞台上跳舞。Polymarket裁定，Cardi B的出現雖沒唱歌但她跳舞也算是表演，因使Preme輸掉了賭注，損失了17.8萬美元。

對於Polymarket裁定，Preme感到不滿，隨後在網路上發推文抗議Polymarket的決定，但似乎無人理會。目前該推文現已被刪除。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「哈哈，賭場裡不准哭。」、「Cardi B 是否也和一些不知名的莊家打賭了？」、「內部訊息一點用都沒有」、「他以為自己掌握了德雷克的內幕消息，結果損失了17.8萬美元」、他可能低估了Cardi B和Drake在超級盃中場秀上合作的可能性」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法