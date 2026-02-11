擁510萬退休積蓄！6旬夫妻砸錢遊歐洲 半年後「因1事」慘陷崩潰

日媒以真實案例揭示，對於退休族而言，平衡夢想與財務規劃，是確保老後生活品質的重要課題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後環遊世界是不少人的夢想，然而，日本一對60多歲夫妻有著存款約新台幣510萬元、月領年金約新台幣4.7萬元，並且房貸清償、子女獨立，原以為自己早已站上「安心退休」的彼岸，於是豪擲近新台幣100萬元圓夢歐洲郵輪之旅。然而，浪漫航程才剛落幕，殘酷的現實立刻襲來，他們才驚醒，原來以為「夠用一輩子」的錢，竟脆弱得不堪一擊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在關東地區的長谷川先生夫婦（化名）在製造業公司服務至退休，退休金加上存款合計約2500萬日圓（約新台幣510萬元），房貸已繳清、子女獨立，夫妻每月年金收入約23萬日圓（約新台幣4.7萬元）。自認條件穩定的兩人，決定兌現年輕時的夢想，報名為期3週的歐洲豪華郵輪行程，他們說「比起搭飛機走馬看花，我們更想悠閒地坐船旅行。覺得這種奢侈，只有在還有體力的時候才能實現。」

這趟旅程包含商務艙機票、艙房升等與各港口觀光活動，原本預算約480萬日圓（約新台幣98萬元）。然而，實際花費卻在返國後浮出水面，他們看到信用卡帳單時，一時語塞。

船上額外花費、小費、Wi-Fi費用與臨時加購行程等支出，讓總金額比預期多出近100萬日圓（約新台幣20萬元）。長谷川先生坦言「旅程真的很美好，但看到帳單時，心裡還是震了一下。」

轉折發生在旅行結束半年後。長谷川太太因跌倒導致壓迫性骨折住院。雖然醫療費有高額療養費制度可降低自付額，但差額病房費、交通費，以及居家無障礙改修工程，仍額外支出約120萬日圓（約新台幣24萬元）。

長谷川先生說「那時才真正感受到壓力。」、「因為才剛花大錢旅行，那種心理衝擊特別大。老實說，也會想『如果當時那幾百萬還在就好了』。」經歷這次事件後，夫妻重新檢討財務規畫，包括設定每年動用存款上限、另設醫療與長照預備金，以及將大型旅行改為數年一次。

專家指出，退休資金的風險不在單一大筆支出，而在於生活費赤字、醫療長照、住宅修繕與休閒娛樂等多項支出同時發生時，資產消耗速度可能遠超預期。對這對夫妻而言，歐洲郵輪之旅確實留下難忘回憶，但也讓他們意識到，真正考驗退休生活的，不是出發那一刻的勇氣，而是回國之後，如何讓現實繼續穩穩前行。

