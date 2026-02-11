下手快！Costco科克蘭7款爆夯商品被搶翻（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），涵蓋了眾多高品質的食品雜貨和家居必需品，從烘焙餅乾到紙巾，應有盡有，由於物美價廉，擁有不少愛戴者，而招牌披薩、巧克力曲奇棒蛋糕等7款銷售火款商品，被搶翻。

《 Eat This, Not That!》報導，好市多顧客經常在網路上分享他們最愛的產品心得和推薦，包括當季新品和常年必備好物，而以下是2月最受顧客歡迎的產品。

1、科克蘭招牌外帶烘焙披薩

科克蘭招牌自烤披薩在部分好市多門市正在促銷，這讓喜愛這款披薩的會員們欣喜不已，即使原價他們也愛不釋手。 「6.99美元（約新台幣220元）的自烤義大利辣香腸披薩，我肯定會買，」1位顧客說。

2、紅絲絨餅乾

部分 Costco 門市的烘焙區有售科克蘭紅絲絨曲奇（季節限定）。1位顧客興奮地說：好稀有！紅絲絨曲奇！沒錯，你沒看錯！我在本地 Costco 找到了，他們居然有紅絲絨巧克力曲奇！我只能說，這可能是繼熱狗和汽水之後最棒的東西了！

3、夏威夷烤豬肉飯配蒜香飯和鳳梨

顧客紛紛表示，Costco熟食區新推出的科克蘭夏威夷烤豬肉飯配蒜蓉飯和鳳梨是他們最喜歡的熟食。1位顧客說，它們超好吃，我超愛上面淋的斯里拉查醬。

4、科克蘭七層沾醬

Kirkland Signature七層沾醬在部分Costco門市有販售。 「七層沾醬只要3.99美元（約新台幣126元）/磅（卡爾弗城店），」1位洛杉磯的顧客分享道。

5、焦糖餡迷你貝涅餅

Costco的顧客們對焦糖迷你貝涅餅愛不釋手，紛紛表示這種貝涅餅放一兩天就吃不下了。

6、科克蘭藍莓焦糖起司蛋糕可頌

顧客說，藍莓焦糖起司蛋糕可頌讓人欲罷不能。 「一開始，我買的是普通的藍莓瑪芬，味道也很棒。後來我在亞特蘭大的一家店裡看到了這款可頌。我毫不猶豫地就買了。我的天哪，太好吃了！！！趕緊去買一些回家吧！」1位顧客熱情地說。

7、Kirkland Signature 巧克力曲奇棒蛋糕

Costco會員們對科克蘭巧克力曲奇蛋糕讚不絕口。 「新款巧克力曲奇條蛋糕……果然沒讓我失望。我之前還擔心會太甜……結果完全出乎我的意料！」1位顧客說。另1位顧客則表示，我買了1個，吃了1小塊。第2天早上醒來，發現我的孩子們把牠吃光了。

