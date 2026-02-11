小心掏空錢包！專家勸2026年「最該停止」5種不必要支出

美媒報導，2026年應該停止支付的5種不必要的支出。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕新的一年才進入第2個月，現在正是檢視開銷、重新整理預算的好時機。美國理財網站《GOBankingRates》請專家們提出建議，盤點在新的一年中，人們應該考慮砍掉的常見支出。以下是2026年你應該停止支付的5項不必要帳單。

1.過多的訂閱服務：幾乎所有專家都認為，訂閱服務是造成不必要開支的最大元凶。如今，訂閱服務比以往更多元化。幾年前，可能只有一兩份雜誌訂閱，但現在月費服務無所不包，從影音串流到餐食配送，便利雖多，但花費也跟著增加。

2.健身房會員：如果你一月加入健身房，但平常根本沒去，支付月費就不值得了。專家認為，人們應重新評估各類訂閱，包括健身房會員，降低開支，「消費者應重新檢視訂閱與定期費用。很多人支付未充分利用的健身房會員費、多個串流平台或高階網路方案，遠超實際需求。還有些軟體或應用程式的自動續約也應考慮取消。」評估並削減這些不必要的支出，可以帶來可觀的存款，讓個人更有效地分配資金以達成理財目標。

3.未使用的保險：個人理財專家Melanie Musson建議，「如果你的車已經15年了，就別再支付全險了。到那時，車價已不高，全險費用可能不值得。」值得定期檢視你的保單，確認自己是否真的需要保單中的所有保障。

4.倉儲：許多專家也建議砍掉倉儲。如果你存放的物品一年多都沒使用，很可能是在浪費錢。沒必要每月支付租金，租來存放不會用到的東西。BarkLikeMeow財務與會計主管Tracy Xu表示，「為什麼要為不常使用的雲端存儲付費，或租倉儲存放積滿灰塵的紀念品？花些時間整理數位與實體空間，把重要文件數位化，把不使用的物品出售或捐贈。這不僅能清理你的思緒，也能整理你的荷包。」

5.有線電視：ParamountQuote Insurance Advisors創辦人兼執行長、壽險業務員Tim Connon表示，人們應「停止支付有線電視費，改用串流服務」。他指出，「有多個串流平台與套裝方案，比有線電視便宜得多。」他補充，有線電視月費可能高達200美元以上，而透過串流服務與套裝方案，每月只需50至100美元，甚至還附贈免費串流頻道，比有線電視更多。

