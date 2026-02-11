台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。

新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價再度升破31.5元，最高觸及31.478元，來到近期區間整理的上緣。

美國昨日公布零售銷售數據不如預期，加上市場對今晚即將發布的就業報告看法偏向保守，降息預期升溫下，美元指數近日在1週低檔附近震盪整理。

觀察主要亞幣走勢，日圓在日本大選後結束連6日跌勢，自157.7低點反彈，早盤進一步突破154關卡，最高來到153.61。市場原先預期日本首相高市早苗勝選後日圓恐續貶的情況並未出現。

人民幣方面，離岸價昨日一度升抵6.9039兌1美元、創下波段新高後，目前回到6.91附近震盪整理。

