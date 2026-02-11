櫃買黃金現貨交易平台日均飆新高 年增達8倍

今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元。（擷取自櫃買中心「黃金現貨交易平台」官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國際黃金市場持續熱絡，櫃買中心今日指出，「黃金現貨交易平台」元月的成交金額已達20.98億元，今年截至2月10日的日均值達1.43億元，2月2日單日成交值更達6.34億元，創單月、單日新高。

根據櫃買統計，今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元、累計交易人次為2.43萬人次，至於去年（2025）同期的日均成交金額則為1454萬元、累計交易人次為413人次，日均成交值年增883.5%、交易人次則增加5783.8%，呈現爆發性成長。

櫃買中心的「黃金現貨交易平台」有「臺銀金（AU9901）」及「一銀金（AU9902）」2檔商品，去年（2025）10月前的小交易單位本為「1台兩」（37.5公克），不過為因應市場小額交易需求縮小為「1台錢」（3.75公克）；此平台交易採新台幣報價，並可使用證券戶交易。

櫃買分析，黃金不再只是避險商品，而是被視為投資型商品、適合納入投資組合當中，金價作為投資型商品的漲幅也很亮麗，因此交易持續熱絡，連帶「黃金現貨交易平台」的交易量、交易人次也持續提升。

