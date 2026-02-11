只要5990日圓！UNIQLO熱銷羽絨外套 網讚：輕盈保暖、可在家清洗

UNIQLO熱銷羽絨外套，網讚輕盈保暖、可在家清洗。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫 （UNIQLO）以其高品質、低價格的休閒服飾而廣受歡迎，其超夯的保暖羽絨外套（パフテックジャケット），現再度降價，只要5990日圓（約新台幣1198元），網友讚，輕盈不笨重，保暖性也恰到好處，非常適合冬天，更重要是可在家清洗，是件性價比超高的羽絨外套。

日媒報導，這款羽絨外套是１款輕盈保暖的外套，採用高性能合成填充材料Pufftech製成，中空纖維結構能夠鎖住大量空氣，增強保暖性，即使在潮濕環境下也能保持蓬鬆度，帶來舒適的溫暖體驗，而外層布料具有防水功能，可抵禦小雨。

其他主要特點包括防靜電內襯和便於攜帶的可折疊設計，而修身的常規版型使其易於搭配其他服飾。

報導指出，這款百搭單品是早春的理想輕薄外套，也適合多個季節穿著，更重要的是，目前售價降至5990日圓,性價比超高，網友也在官網上賠文指出，「它很輕便，但又不會覺得冷，所以我很喜歡穿它。」「它輕薄保暖。」「它輕便舒適。」

「它輕薄又保暖，方便攜帶或放入包裡。」、「它很實用。」、「如果有點髒了，可以在家清洗，不需送乾洗，非常方便。」、「它輕盈不笨重，保暖性也恰到好處。穿上它不會讓你顯得臃腫，所以非常適合冬天！」、「它保暖、輕盈、價格便宜、體積小巧，即使從收納袋中取出也不會起皺。」

