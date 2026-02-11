勞動部新設高屏澎東區直聘中心 首創直聘雙據點

勞動部勞動力發展署高屏澎東區直聘中心啟用，在地即可申辦移工聘僱（發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應國際公平招募與移工「零付費」需求，勞動部勞動力發展署於高屏澎東地區新設立「直接聘僱聯合服務中心」，今（11）日正式營運。未來高屏澎東地區民眾不必再遠赴臺北，即可在地辦理直接聘僱相關業務。

今日正式營運的「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，採取「雙據點直聘服務」機制，優先於具備完善交通網絡與區域樞紐優勢的高雄，設立直聘主中心，同時於北高雄岡山就業服務站增設直聘諮詢與服務櫃檯，讓鄰近地區雇主可就近辦理，提升服務可近性與效率。

發展署指出，直聘中心提供一站式專業服務，從初期諮詢、表單填寫、文件初審、線上系統申辦登錄，到翻譯協助，均有專人全程協助，減輕雇主行政負擔。

為降低勞雇雙方語言溝通障礙，中心也提供英語、越南語及印尼語等通譯服務，讓移工能在熟悉語言環境中獲得必要協助，強化溝通品質與權益保障。

此外，中心導入「主動提醒」與「一案到底」追蹤服務，協助雇主掌握移工入國後相關程序及後續聘僱管理事項，避免因不熟悉規定而產生違規風險，建立穩定且合法的聘僱關係。

勞動力發展署指出，為推廣直聘制度優勢，將透過專業服務團隊主動連結社區長照據點、工協會及企業團體，提供入場輔導與拜會宣導，協助企業了解如何透過直接聘僱降低仲介費用與聘僱成本，同時接軌國際公平招募趨勢。

