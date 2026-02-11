該抱股過年嗎？投信：AI火力全開、春節後「金馬行情」可期（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股輕鬆突破33,000點歷史新高，然而高檔震盪下，多空拉鋸氣氛轉趨濃厚，投資人也開始思考：「該不該抱股過年？」對此，主動式ETF第一金台股趨勢優選（00994A）經理人張正中指出，台美關稅協議條件底定、元月出口金額創新高，AI題材動能絲毫未減，加上傳產族群加入輪動，預期春節後資金回流速度將加快，為多頭行情再添柴火。

另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。

張正中表示，近期市場對AI泡沫化疑慮再起，台股短暫整理後，隨著「護國神山」台積電領軍突圍，大盤與電子指數再度攀上高峰，成功化解市場觀望情緒。

從籌碼面來看，上週法人先行調節漲多個股，不過本週一即強勢回補，其中以投信買超力道最為明顯，已連續六日買超達322億元，搭配官股行庫進場護盤，順利化解大盤跌破月線的壓力。

此外，美股科技巨頭財報陸續出爐後，四大CSP業者明確釋出訊號，今年資本支出將持續擴張至6,600億美元，年增幅高達約60%。張正中認為，這波資本支出動能將為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續推升企業獲利表現。

基本面同樣給力，台灣1月製造業PMI達57.2%，連續四個月站穩榮枯線之上，六大產業指數全面上揚，顯示台股已從過去由AI題材「獨樂」，轉變為整體產業「眾樂」，科技股不再獨挑大樑，傳產與金融股也輪番站上舞台中央。

今年農曆春節休市長達11天，為史上第二長假期，投資人對於是否抱股過年顯得猶豫。根據Cmoney統計，過去十年台股在春節長假後「漲多跌少」，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；開市後5日、10日與20日的上漲機率分別達80%、80%與70%，平均漲幅約2%至2.6%。

面對市場對AI過熱的疑慮，張正中指出，自ChatGPT引爆AI浪潮以來，產業升級與技術變化速度遠高於過往，目前整體評價水準仍低於網路泡沫時期。在CSP持續擴大資本支出帶動下，台灣去年第四季GDP年增率高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年GDP仍可達4%，美銀甚至上看8%，為台股後市提供強勁支撐。

在這波台股攻高過程中，AI關鍵供應鏈與半導體權值股台積電成為突破33,000點的重要推手。張正中強調，AI仍是引領市場成長的核心主軸，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，鎖定強勢趨勢產業並篩選最具動能個股，單一持股權重最高可達30%，採取集中火力布局，緊貼市場脈動，協助投資人掌握年後「金馬奔馳」行情。

