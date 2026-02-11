北市都更推綠建築 節能一級享房屋稅減稅5％

台北市長蔣萬安宣布，今年7月1日起節能標章一級以上的房屋，房屋稅減免5%。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕面對大都更時代，台北市長蔣萬安今（11）宣布，將率全國之先推出房屋稅減稅新政，未來首次取得建築節能標章第一級以上的房屋，可直接享有房屋稅5%的減稅優惠，象徵具體的租稅誘因從建築端進入到住戶端。

蔣萬安今早出席台北市住宅及都市更新中心與台北市財政局共同舉辦的「都更領航X節能降稅」記者會。他表示，過去3年包括都更8箭、防災型都更，都加速推動都更，整體都更報核案件數是過去八年的2.3倍，在6都整體佔比超過6成，確實已經進入大都更時代。

蔣萬安也宣布，將率全國之先，推出房屋稅節能減稅新政；將自今年7月1日起，取得建築節能第一級以上的房屋，享有5%減稅優惠，讓租稅誘因從建築端進入到住戶端，鼓勵民眾及建商使用節能建材。

此外，今年住都中心將推出「十案齊發」招商計畫，包括信維整宅、南港產專區等幾個指標性案件，將帶來468億以上的投資金額，未來公辦都更都要符合節能效能一級以上。當都更分回後，入住的住戶可以直接減免房屋稅減免5%，不用再提出申請；相關減稅優惠也適用促參案。

