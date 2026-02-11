逼台灣邦交國選邊站！外媒再爆中國「這樣」挖牆腳

中國施壓台灣邦交國。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《衛報》報導，過去10年，中國逐漸擴大在太平洋地區的外交、經濟與政治影響力，透過基礎建設項目、發展援助與高調的贈與，拉攏各國政府，說服這些國家斷絕與台灣的外交關係，並公開支持北京的「一個中國」原則。

《衛報》報導，由於太平洋島國地理偏遠、進口成本高昂，新車價格居高不下，因此外國捐贈的汽車，通常由捐贈者承擔費用，在當地政府眼中格外珍貴。而在太平洋地區，一場以汽車為核心的「外交競賽」正悄然升溫。

請繼續往下閱讀...

近日，在斐濟的國家官邸，一輛閃亮的中國豪華轎車（紅旗 Hongqi）也就是中國領導人習近平在閱兵式中使用的同一品牌汽車，被贈送給斐濟總統Naiqama Lalabalavu。

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，這是中國「聲望外交」的一個例子。他說：「這更多具有象徵意義，而非實質作用。這是中國援助計畫的一部分，旨在與領導人建立良好個人關係。」

報導表示，在整個太平洋地區，各國長期以來一直將車輛，從救護車、警車到校車，作為外交工具。隨著戰略競爭加劇，捐贈車輛已成為各國爭取當地政府、鞏固夥伴關係的重要象徵。

過去十年，中國在太平洋地區穩步擴大其外交、經濟和政治影響力，透過基礎建設項目、發展援助以及高調贈禮拉攏各國政府。其目的就是說服太平洋國家與台灣斷絕外交關係，並公開支持北京的一個中國原則，即北京宣稱台灣是其領土的一部分。

報導表示，7年前，台灣在太平洋地區有6個盟友，但隨著諾魯於2024年斷交，僅剩下3個，吐瓦魯、馬紹爾群島和帛琉。

今年2月贈車交接儀式時，Naiqama Lalabalavu在演講中重申斐濟對「一個中國政策」的承諾。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）太平洋中心分析師強森（Blake Johnson）表示，禮物與政治訊息之間的聯繫通常非常明顯。「在太平洋領導人接受禮物或感謝中國援助與支持的各類典禮中，重申對一個中國政策的支持是一句常見說法。」

他說：「在該地區，贈禮總是雙向的。」

不過，不只中國透過豪華轎車與實用車隊增強影響力，說服太平洋國家支持「一個中國」政策；澳洲、美國與其他國家也積極以車輛捐贈回應，太平洋成為大國外交新戰場。

但中國日益增長的影響力讓太平洋地區的傳統夥伴感到不安，尤其是澳洲。澳洲長期自詡為該地區的主要夥伴，並仍是最大外援提供國。但是去年，所羅門群島總理連續發表兩則公開聲明，先感謝澳洲提供一批警車，隨後又感謝中國提供一批運動型休旅車（SUV）。

強森表示，這一事件凸顯了某種「競爭心理」（one-upmanship），同時也顯示了澳洲希望在北京影響力不斷擴大的情況下，維持其與太平洋國家的關係。

強森形容，這些車輛就像「行走的廣告牌」，例如垃圾車上印有「China Aid（中國援助）」字樣、車上貼有韓國捐贈標籤等，「對外國夥伴而言，車輛的成本效益非常高，它們每天行駛在道路上，不斷重申與捐贈國的關係。」

強森補充，大多數太平洋島國都需要支援，「無論車輛來源於哪裡，都可能具有實用價值」，而「這裡送一輛、那裡送一輛免費豪華轎車，實在很難拒絕。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法