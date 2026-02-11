輝達想銷售AI晶片到中國 美商長：必須遵守許可條款

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，輝達（Nvidia）在向中國銷售H200 AI晶片時，必須遵守現行的許可條款。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（10日）表示，輝達（Nvidia）在向中國銷售其第二先進的AI晶片時，必須遵守現行的許可條款。

《路透》報導，盧特尼克週二在出席參議院撥款委員會聽證會上表示，這些許可條款非常詳細，是與美國國務院共同制定的，輝達「必須遵守」。當被問及是否相信中國會遵守對H200晶片使用的限制時，盧特尼克表示，這個問題應由川普總統來回答。

《路透》日前報導，輝達尚未同意關於其晶片在中國使用的若干擬議條件，包括「了解你的客戶（Know-Your-Customer）」要求，以確保中國軍方無法取得這些晶片。

報導指出，輝達獲准向中國出售H200 AI晶片，是在川普與習近平去年10月於南韓達成貿易休戰後做出的安排，該協議美方承諾將禁止向數千家中國企業出口美國技術的規定延後1年。

當週二被問及這一決定時，盧特尼克再次將責任交給川普，稱美中關係很複雜，這些決定都由川普總統和國務卿掌握，他們指導政策，美國官員就跟隨。他還說，像關鍵礦物、稀土和磁鐵這類容易被「武器化」的資源，解決方法也是由總統決定。

