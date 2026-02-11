MLCC現貨價驚現20％暴漲 ! 韓媒曝「2公司」造成 竟是這原因

MLCC這顆「看似不起眼的小零件」，如今也成了市場搶奪的關鍵資源。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，MLCC現貨價格驚現近20%的漲幅，背後推手正是AI伺服器需求急速升溫。據報導，在AI 產業擴張、記憶體價格大幅上漲的同時，用於AI伺服器的多層陶瓷電容（MLCC）價格也同步飆升。

韓媒指出，由於AI伺服器的耗電量遠高於一般伺服器，單機所需的MLCC數量已增加超過3倍，而高階產品幾乎由村田製作所與三星電機兩大廠分食，供給受限的結構性問題正快速反映在價格上。

請繼續往下閱讀...

分析師指出，MLCC是電子電路中不可或缺的基礎元件，負責儲存電力、穩定供電並消除雜訊干擾。別看它細如髮絲，內部卻疊加了數百層陶瓷與金屬電極，以實現高容量與高穩定性。一支智慧型手機約需1000顆MLCC，一輛電動車最多可用到3萬顆，因此被稱為「電子產業的白米」。

韓國產業界指出，近期MLCC現貨價格已上漲近20%。自去年以來，以AI伺服器為核心的需求快速放大，而村田與三星電機等主要供應商的產線稼動率早已逼近極限，供給端難以即時跟上。隨著缺貨狀況逐漸浮上檯面，市場普遍預期，MLCC價格短期內仍將維持上漲趨勢。

AI 伺服器不僅耗電量驚人，還必須使用耐高溫、高容量的高階 MLCC，而目前能穩定量產這類產品的廠商，幾乎只有村田與三星電機。自去年下半年起，兩家公司MLCC產線稼動率已超過90%，形同長時間「滿載運轉」。

輝達Blackwell AI晶片伺服器 所需MLCC數量增10倍

產品耗電越高，為了控制電流所需的MLCC數量也越多。就像電動車使用的MLCC是傳統燃油車的2-3倍，AI伺服器的MLCC用量更是一般伺服器的3倍以上。搭載輝達最新 Blackwell AI晶片的伺服器，據悉所需MLCC數量甚至是前一代產品的10倍。

此外，主要供應商對產能擴張的保守態度，也被視為推升價格的重要因素。

韓國投資證券分析師朴相鉉指出，村田與三星電機在新產線投資上採取審慎策略，某種程度上是「刻意延長供需失衡」。他認為，AI 伺服器用MLCC可透過既有產線優化來應付需求，無需大規模擴廠，在供給有限的情況下，售價上調往往會比市場預期來得更快。

在MLCC業務強勁帶動下，三星電機今年的獲利成長也被市場高度看好。根據FnGuide預估，其今年營業利益可達1.28兆韓元（約新台幣276億元）、年增超過40%。而Kiwoom證券分析師金素媛指出，雖然記憶體價格上漲仍讓IT終端需求存在不確定性，但AI伺服器帶動的MLCC需求，將推動數量與品質雙重成長，預期今年營業利益將年增41%、達近1.29兆韓元（約新台幣278億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法