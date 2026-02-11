焦點股》台達電：封關日收復1200元 帶量上攻

台達電2月26日即將召開馬年首個法說會，外界研判屆時將聚焦全年展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）2月26日即將召開馬年首個法說會，外界研判屆時將聚焦全年展望，在其客戶持續增加資本支出之下，帶動股價於蛇年封關日提前強勢表態，響應AI伺服器產業榮景，今開盤收復1200元大關，截至上午10時2分暫報1230元，漲幅3.8%，成交量5034張。

本土法人指出，AI與資料中心相關電源產品不僅出貨動能強勁，且產品單價與毛利率明顯優於傳統電源，有助推升台達電整體毛利表現。台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎建設，電源系統需求穩定成長，成為近年營運表現的重要支撐。

回顧台達電1月營收496.75億元，月減7.5%、年增32.9%，創下歷史同期新高紀錄。法人預估，受工作天數減少與季節性因素影響，台達電第一季營收將較前一季小幅下滑，但AI相關需求維持穩健，整體淡季影響有限，且由於AI伺服器電源與水冷產品持續放量，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢。

