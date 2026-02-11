焦點股》記憶體續看多 華邦電、旺宏爆量上漲

記憶體續看多，華邦電、旺宏爆量上漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）昨召開法說會，除了去年第四季續獲利與全年轉虧為盈之外，並釋出今年記憶體因供不應求將帶動價格續漲，預期下半年會有新產能開出，公司營收與獲利動將持續向上，也對2027年展望樂觀。華邦電今雖未列入MSCI季調的成分股，但法說報佳音，激勵股價開低走高，以101.5元跌價開出，盤中翻紅，最高達109元，截至9點51分，股價暫報106元，上漲2.5元、漲幅2.42%，成交量12.18萬張，位居成交量第三名。

華邦電積極進行產能擴充，董事會昨核准資本支出預算新台幣46.81億元，其中24億元預計作為台中廠擴充NOR/NAND快閃記憶體產能，月增1萬片，第三季投片與產出，快閃記憶體全年位元年增約30%到40%。旺宏（2337）也擁有快閃記憶體相關產品，缺貨漲價效應，旺宏股價也上漲，截至9點54分，股價暫報94.9元，上漲5.3元、漲幅5.92%，成交量達18.7萬張，排名台股成交量之冠。

請繼續往下閱讀...

華邦電積極進行產能擴充，全年資本支出421億元，創新高。台中廠部分DRAM產能已移至高雄廠，預期今年DRAM出貨量將成長近100%，第二季漲價幅度跟第一季差不多，下半年漲價即使趨平緩，預估業績仍將可逐季向上。

華邦電去年第四季毛利率為41.9%，營業利益率15.4%，雙率較上季降低，因第三季有存貨迴轉利益；單季稅後盈餘34.22億元，季增479%、年增4070%，每股稅後盈餘0.76元，較上季的0.65元為高，創14季以來新高，全年每股稅後盈餘0.88元，順利轉虧為盈，創近三年新高。董事會決議去年下半年配發0.5元現金股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法