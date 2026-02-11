台灣便宜太多！最新大麥克指數揭曉

《經濟學人》發表「大麥克指數」（Big Mac Index）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》發表最新「大麥克指數」（Big Mac Index），美國1個大麥克售價為6.12美元，台灣售價為新台幣78元。依此推算的新台幣兌美元隱含匯率約為12.75元，明顯低於目前約31.57元的實際市場匯率，若依大麥克指數衡量據顯示，新台幣被低估幅度約達近6成。

《經濟學人》於1986年首度發布大麥克指數，以輕鬆簡單的方式介紹匯率理論。藉由比較各國大麥克漢堡的售價，衡量某通貨相對於美元，其價值究竟是高估或低估。外界也將這個非經濟指數視為比較物價的基準。

在英國，1個大麥克售價為5.29英鎊，而美國售價為6.12美元。依此計算英鎊兌美元隱含匯率為0.86，高於實際市場匯率0.75，顯示英鎊被高估約15.7%。

此外，歐元區1個大麥克售價為6.08歐元，推算隱含匯率為0.99，對比實際匯率0.86，顯示歐元被高估約15.3%。

相較之下，亞洲貨幣普遍呈現低估狀態。台灣1個大麥克售價為新台幣78元，推算出的隱含匯率為12.75元兌1美元，但實際匯率為31.57元，意味著新台幣被低估約59.6%。

其他鄰近台灣亞洲國家，以南韓、日本為例。南韓一個大麥克售價為5500韓元，隱含匯率為898.69，遠低於實際匯率1469.85，顯示韓元被低估約38.9%。

而日本部分，1日本一個大麥克售價為480日圓，推算隱含匯率為78.43，而實際匯率為158.54，顯示日圓被低估約50.5%。

《經濟學人》表示，「漢堡經濟學」（Burgernomics）從未打算成為精確衡量貨幣錯位的工具，而只是讓匯率理論更容易理解的一種方式。然而，大麥克指數如今已成為全球性的參考標準，被納入多本經濟學教科書，並成為數十篇學術研究的主題。

