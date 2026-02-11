中美緊張局勢再升溫？李強視察稀土設施 暗示與美競爭中握有籌碼

中媒報導稱，中國國務院總理李強在年前視察稀土設施 暗示將加劇與美國在戰略礦產領域的競爭。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《新華社》報導，中國第2號人物、國務院總理李強週二（10日）視察了位於江西省的稀土設施，並藉此機會暗示，北京握有籌碼，將加劇與美國在戰略礦產領域的競爭。

在年節前視察向來是中國最高領導階層在農曆新年慶祝活動開始前，傳遞政策方向的重要契機。週三（11日）公佈的數據微妙地表明，獲取從汽車到智慧手機等各種產品必需的零件，已成為北京與華府談判中最有利的籌碼之一。

而稀土也是製造武器的關鍵材料。

李強表示，稀土在發展先進製程和促進綠色低碳轉型方面的重要價值日益凸顯，這番話被認為是在暗指去年中國突然收緊稀土出口管制，以及華府進一步限制中國在美投資後，稀土製造商所經歷的動盪。

李強補充，有必要促進產業、學術、研究和應用方面的合作，並擴大稀土技術的應用。

分析人士指出，美中兩國正面臨一場去飽嚐期獲得關鍵礦產資源的競爭，如果北京方面堅持立法，要求企業向中國商務部回報用途，哪怕只是使用微量的中國稀土，那麼北京將在全球企業決策獲得新的立足點。

李強的發言並沒有直接點名美國。報導還稱，他訪問了中國科學院旗下的研究所，以及幾家未具名的稀土生產公司。

