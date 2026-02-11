黃金還會更強！2026年「驚人目標價」來了

金價屢創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕金價屢創新高，隨著宏觀經濟和地緣政治風險持續，有專家指出，當前的黃金牛市「從歷史標準來看並不算異常」，也有專家表示，當前黃金漲勢「合情合理」，預測今年年底前，金價有望攀升至每盎司6000美元。

綜合媒體報導，BCA Research首席大宗商品策略師Roukaya Ibrahim表示，當前的黃金牛市「從歷史標準來看並不算異常」。就漲幅而言，本輪黃金牛市還落後於1971年至1974年，以及1976年至1980年的牛市。

法國巴黎銀行大宗商品策略總監威爾森（David Wilson）則表示，當前黃金漲勢「合情合理」，而且黃金前景還受到各國央行持續購入的支撐，例如波蘭宣布增購150噸黃金、中國央行截至今年1月已連續15個月增持。

至於近期受亞洲強勁實物購買的推動，白銀在過去幾個月裡經歷了劇烈波動，威爾森認為，黃金的優勢，在於能提供白銀無法提供的保障。

除了法國巴黎銀行，包括德意志銀行和高盛集團在內，許多銀行和資產管理公司也都看好黃金價格，認為長期需求驅動因素將支撐金價。德意志銀行（Deutsche Bank）： 預計2026年基本目標為每盎司6000美元，在樂觀情境下甚至可能達到每盎司6900美元。

瑞銀（UBS）將2026年9月的目標價，由每盎司5000美元上調至每盎司6200美元；摩根大通（JP Morgan）預測2026年底金價將達每盎司6300美元，理由是市場正結構性地從紙面資產轉向實體資產；法國興業銀行（Societe Generale）看好金價達每盎司6000美元，但警告若趨勢持續，此預測可能仍顯保守。

