黃金大跌險守5000美元關卡！「支撐價」曝光 白銀飆漲後也突狂瀉

週二（10日）黃金價格下跌。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（10日）市場進入盤整階段，黃金價格下跌，投資人靜待遲到的美國就業與通膨數據，以研判聯準會（Fed）政策動向之際。

黃金現貨價下跌1%，報每盎司5013美元。

請繼續往下閱讀...

4 月交割的黃金期貨收高1%，報每盎司5031美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「在本週稍晚的大量關鍵經濟數據公布之前，金價出現小幅回檔或盤整。」

1 月非農就業數據將於週三公布，路透調查顯示經濟學家預估新增7萬人，而 1 月消費者物價指數（CPI）將於週五發布。

梅格認為，金價支撐將持續來自美元疲軟、地緣政治緊張局勢以及降息預期，此外，5000美元心理關卡本身也構成支撐。

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌3.3%，報每盎司80.63美元，前1日才大漲近7%。

現貨鉑金下跌1.8%，報每盎司2084.42美元。

現貨鈀金下滑2.1%，報每盎司1709.82美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法