國際油價陷震盪觀望！美伊談判和俄烏局勢 正左右市場神經

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（10日）幾乎持平，市場靜待多項關鍵消息指引方向，包括美國與伊朗之間的外交進展、結束俄烏戰爭的努力，以及美國經濟數據與原油庫存數據的表現。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 40美分，或 0.6%，收在每桶 63.96美元。

布蘭特原油期貨下跌 24美分，或 0.3%，收在每桶 68.80美元。

能源顧問公司 Gelber & Associates 的分析師在報告中指出，交易員在外交層面出現更明確的訊號、下一波庫存數據公布，或確認供應實際受到衝擊而非僅止於威脅之前，都不願貿然採取行動。

伊朗外交部發言人週二表示，與美國的核談判讓德黑蘭得以評估華府的認真程度，雙方已展現出足夠共識，將持續透過外交途徑推進談判。

美國總統川普週二在接受訪問時表示，他認為伊朗有意就核計畫與彈道飛彈計畫與美國達成協議，若不這麼做，「將是愚蠢的決定」。

《華爾街日報》週二報導，美國官員曾討論扣押運載伊朗原油的油輪，以加大對德黑蘭的施壓力道，但同時也憂心可能引發報復行動，並衝擊全球油市。

在川普上週將一支海軍艦隊部署至該地區、引發外界對新一輪軍事行動的擔憂後，美國與伊朗外交人員透過阿曼作為中介進行會談，試圖重啟外交對話。

經紀商 PVM 的原油分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「市場仍高度關注美伊緊張關係，但除非出現供應實際中斷的具體跡象，否則油價很可能會開始走低。」

全球約5分之1的石油消費量需經由位於阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽運輸，使得該地區任何情勢升高，都成為全球原油供應的重大風險。

伊朗以及同屬石油輸出國組織（OPEC）的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克，其大部分原油出口皆仰賴荷姆茲海峽，主要銷往亞洲。根據美國能源資訊署（EIA）數據，伊朗在2025年為OPEC第三大原油生產國，僅次於沙國與伊拉克。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）週二表示，她將提出一份清單，列出歐洲在結束俄烏戰爭的協議中，應向俄羅斯要求的讓步條件。此舉被視為進一步壓縮俄羅斯財政收入的努力之一。根據EIA數據，俄羅斯在2025年為全球第三大原油生產國，僅次於美國與沙烏地阿拉伯。

美國12月零售銷售意外持平，顯示家庭削減汽車等高單價商品支出，可能使消費動能與整體經濟在新的一年面臨放緩風險。分析師指出，投資人將密切關注本週即將公布的美國經濟數據，包括週三的1月非農就業報告與週五的通膨數據，以研判聯準會（Fed）未來的利率政策走向。

