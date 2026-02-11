AI太旺！士電將斥22億元建新廠 北美十年內業績拚倍增

士電總經理郭約瑟。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕重電設備需求夯，士電（1503）持續擴廠，計畫砸22億元於新竹再蓋一座新廠，供應台美兩地高電壓、大容量電力設備，第一階段於2027年9月投產，產能將再增超過30%；士電也喊出北美市場五到十年內業績將較目前有倍增成長。

士電1月營收繳出44.84億元，年增5.55%，寫下單月新高。士電總經理郭約瑟指出，重電事業受惠台電強韌電網釋單加速、AI興起供應鏈擴廠「大爆發」與外銷強勁等，今年春節將是連三年加班趕工。

法人推估，士電第一季營運可有雙位數成長，且因開關、變壓器產品結構組合優化，首季獲利成長可高於營收，有機會創單季新高。

外銷市場方面，過往佔營收比重約15-20%，今年會比去年成長，有望攀升到25%。其中，北美市場每年有15-20%成長，短中期目標是在2033年業績較目前倍增。

台美重電設備需求殷切，郭約瑟分析，主要還是因AI浪潮推動，國內外業者重電設備產能擴大，但整體需求成長更大，他認為，今年仍是AI元年，國內以半導體大廠擴廠最為強勁，而士電在北美市場也有切入AIDC、電力公司，產品交期約需要2年，長期客戶可配合加快約80周。

郭約瑟指出，士電已在接2029、2030年訂單，能見度達2030年。因應市場需求，士電資本支出規劃調整，新竹廠T3剛完工，產能較T1與T2增加50%，士電近期拍板將全新打造T4工廠，投資達22億元，分階段完工，第一期預計2027年9月投產，2028年正式上線，電力變壓器產能教前3座工廠會再增超過1/3。

未來是否會有T5工廠、生產超大型變壓器，士電則要再看市場需求，但新竹廠腹地確實在T4完成後已滿，且要生產超大型500KV以上變壓器就要尋求在港口設廠，目前都還未定。

重電事業穩健外，郭約瑟表示，隨關稅底定，電裝事業部也可望擺脫去年谷底景氣，走回成長軌道。

另外，國際銅價飆漲之下，士電考量銅原物料、關鍵材料持續上漲趨勢，預計3月起新接訂單有調價計畫，標準品平均漲幅15-20%。

