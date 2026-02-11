加州擬課富人稅 札克伯格等富豪紛外逃

臉書創辦人、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉・陳（Priscilla Chan）近日傳出在邁阿密的印第安溪（Indian Creek Village）置產。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕臉書創辦人、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉・陳（Priscilla Chan）近日傳出在邁阿密的印第安溪（Indian Creek Village）置產，成為最新一位在加州計畫課徵財富稅陰影下，將資產版圖轉向佛羅里達州的科技富豪。

綜合媒體報導，知情人士透露，札克伯格夫婦正在購買位於印第安溪上一棟頂級濱水豪宅。印第安溪是一座人工打造的島嶼，因聚集多名身價驚人的富豪而聞名，有「億萬富翁地堡」之稱。島上住戶包括川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）及女婿庫什納（Jared Kushner）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、知名維權投資者伊坎（Carl Icahn）及美式足球明星布拉迪（Tom Brady），而祖克柏的新宅據傳距離貝佐斯的豪華莊園僅數戶之隔。

目前尚不清楚札克伯格購買這棟濱水豪宅的實際成交價格，但當地房地產業者估計，價格可能落在1.5億至2億美元（約新台幣47.2億元至62.9億元）之間。

報導指出，札克伯格傳出在佛羅里達州購置房產的消息，加州正面臨一波富豪外移潮。加州正推動一項公投，計畫對該州淨資產超過10億美元（約新台幣314.83億元）的居民，課徵一次性5%的財富稅。

根據《富比士》（Forbes）統計，加州目前約有246名億萬富豪；若該稅制通過，這些人每人將須繳納約5000萬至130億美元（約新台幣15.7億元至4092.7億元）不等的稅款。以札克伯格為例，依彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）資料，截至本文撰寫時，他的淨資產約為2390億美元（約新台幣7.5兆元），屆時可能需繳納約120億美元（約新台幣3777.9億元）的稅金。

儘管這項財富稅尚未正式成為法律，卻未能阻止加州最富裕族群將個人財富移出該州。從甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），到前 Google負責人布林（Sergey Brin），都已將部分商業活動轉往佛羅里達州與內華達州等地。

對於上述報導，Meta公司發言人拒絕置評。

