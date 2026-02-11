日本商會會長：日企與中國地方政府會面越來越困難

中國日本商會會長本間哲朗10日坦言，日企與中國地方政府之間的會面「變得越來越難以安排」。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國日本商會會長本間哲朗10日稱，對中日兩國政府關係惡化、「失去充分對話」相當擔憂，該商會由在中國拓展業務的日本企業組成。

與此同時，《共同社》今年1月主導一份企業問卷調查顯示，各家日企多希望中日關係修復，或至少將「政治與經濟分開」，降低對企業活動的影響。

《共同社》報導，日本電機製造商松下控股公司（Panasonic）副社長本間哲朗10日在北京召開記者會。他指出，日本首相高市早苗有關「台灣有事」國會答辯帶來的影響「目前看起來並不明顯」；但本間也坦言，日企與中國地方政府之間的會面「變得越來越難以安排」。

本間強調：「如果沒有政治層面的理解，新的投資就無法推動。（日本）企業對今後的投資走向深感不安。」

《共同社》1月針對日企的問卷調查結果顯示，認為企業景氣狀況「惡化」和「略微惡化」占37%，與前次調查（2025年1月至6月）相比減少3個百分點；投資方面，表示將在2026年「增加」或「與上年度持平」的企業則占59%，較前次調查增加3個百分點。

然而，日本企業紛紛在問卷中表達不安情緒，包括「中日之間飛機航班減少，為出差和人才交流帶來不便」，以及「由於（中國政府）強化貨品輸出管理，不確定性上升」；此外日企也呼籲「希望將政治與經濟分開，儘量將對企業活動的影響降至最低。」

《共同社》稱，本次問卷調查以約8000家公司為對象，於今年1月8日至23日實施，收到1427份有效回答。

