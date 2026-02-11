巴菲特教孩子的人生課大公開：做那份即便不領薪水 也願意做的工作

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕像許多人一樣，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）的職業選擇也受到父親影響：他的父親曾經經營股票經紀公司，後來又投入政治生涯。巴菲特近日在專訪中回顧職涯選擇，透露父親從未對他施加壓力，強調每個人都應該找到自己的使命與熱情，他給孩子的最佳職涯建議，就是做那份即便不領薪水，也願意做的工作。

巴菲特在 CNBC 節目《Warren Buffett: A Life and Legacy》中表示：「父親告訴我，他不覺得我應該沿著他的道路走，這點非常重要。」巴菲特回憶父親曾引用哲學家愛默生（Ralph Waldo Emerson）代表作《自立》（Self-Reliance）的名言：「潛藏在他身上的力量是嶄新的，唯有他自己知道自己能做什麼，而他也無法在嘗試前得知。」

這不用說，巴菲特後來選擇投資作為終身事業，並取得顯著成就，去年底巴菲特卸任波克夏執行長時，公司市值已突破 1 兆美元。

巴菲特認為，找到自己真正喜愛的工作非常重要，這也是他後來傳給家族下一代的建議。他透露，自己曾告訴孩子們：「去尋找那份即便不領薪水、也願意去做的工作。」這也是父親當年傳給他的職涯智慧。

巴菲特透露，他對投資與賺錢的熱情從小萌芽，少年時他曾賣口香糖、送報紙，11 歲就買了人生第一支股票，「對我而言，這真的很有趣，比我父親覺得的還要有趣得多。」

巴菲特認為，要找到那種即便沒有薪水也願意做的工作，往往需要一些嘗試與錯誤，甚至可能需要先做一些為生存而接的工作。巴菲特在 2021 年致波克夏股東信中曾提到：「我承認經濟現實可能會干擾探索，但我仍鼓勵永遠不要放棄尋找。因為當找到那份工作時，你就不再是『在工作』。」

此外，巴菲特強調職涯人脈的重要性：「你交往的人非常重要。你不必期望每個決定都完全正確，但你的人生會大致朝向那些你共事的人、敬佩的人、成為你朋友的人所指引的方向前進。」

