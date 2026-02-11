曾訪艾普斯坦私人島嶼 盧特尼克強調與他「毫無瓜葛」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（10日）承認，他和家人多年前曾在淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人島嶼上共進午餐，但隨後也強調，自己和艾普斯坦「毫無瓜葛」。

綜合外媒報導，美國司法部在今年1月公佈了數百萬份與艾普斯坦有關的文件，其中包括一些電子郵件，這些信件顯示，盧特尼克在聲稱與艾普斯坦斷絕關係數年後，仍曾前往艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼共進午餐，並且到2014年雙方仍有商業往來，因此出現兩黨議員要求盧特尼克下台的呼聲。

盧特尼克週二出席參議院聽證會時回應此事，他表示，2012年確實和艾普斯坦吃了一頓飯，當時自己正乘船和家人一起度假。包含盧特尼克的妻子、4個小孩和保母們都在場，同時還有另一對夫妻也帶著小孩同行。

盧特尼克坦言，一家人確實在艾普斯坦的島上吃了午飯，待了1個小時，隨後自己帶著所有孩子、保母和妻子一起離開了。這是他們家人在度假期間發生的事。

盧特尼克強調，自己和那個人「幾乎沒有任何關係」，並稱，很高興能在此澄清，自己是在艾普斯坦搬家後才認識他，當時盧特尼克搬到艾普斯坦紐約住處的隔壁。盧特尼克表示，在接下來的14年間，記得只見過他2次，6年後見過他1次，過了1年半又見過他1次，之後就再也沒看過他了。

盧特尼克直言，大家都看過這些文件，多達數百萬的文件，在這當中可能只有10封電子郵件能證明自己和他有聯繫，然而這段期間橫跨了14年。最後，盧特尼克重申，自己和艾普斯坦「毫無瓜葛」。

在這之前，盧特尼克曾表示，他早在2005年之後就與艾普斯坦斷了聯繫，這比艾普斯坦在2008年承認性犯罪要早了幾年。但司法部公開的最新一批艾普斯坦檔案顯示，盧特尼克和艾普斯坦在多年後仍有聯繫。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）指出，目前沒有任何跡象表明，盧特尼克本人與艾普斯坦有任何不正當關係。然而現在的問題在於，盧特尼克先前的聲明誤導了國家和國會，聲稱已經斷了所有聯繫，但實際上並沒有這麼做。

范霍倫隨後問道，盧特尼克在訪問該島嶼期間是否有看到任何不妥之處，盧特尼克回應稱，自己和妻子、孩子以及另一組家庭唯一看到的就是艾普斯坦在島上工作的員工。

當天稍晚，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也針對近期熱議的話題回應表示，盧特尼克仍是總統川普團隊中重要的一員，總統完全支持這位閣員。

