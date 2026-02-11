保障30萬勞權 勞長洪申翰今與6大汽車工會座談

勞動部今日將與六大車廠工會座談，商討產業調適與勞權保障（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）即將敲定，對於汽車業的衝擊就在眼前，勞動部長洪申翰繼昨（10）日出席經濟部與汽車業者座談，今日進一步與「6大整車公司相關工會」座談，商討產業調適與勞權保障。

勞動部指出，昨日原規劃與9大汽車產業工會座談，但經確認，僅6大車廠成立企業工會，因此，今日的座談對象，僅有6大車廠，包括國瑞、中華汽車、福特六和、三陽工業、台灣本田、裕隆汽車企業工會。

洪申翰昨日下午出席經濟部與汽車業者座談後表示，他出席的目的，是向業者傳達汽車業勞工及工會的心聲和期待。

洪申翰於會中指出，勞動部自去年起，已經跟基層勞工與工會持續、密切地聯繫，了解汽車業勞工與工會的期待。

勞方最希望「穩定人事、安心工作」，期望產業的經營階層了解，在產業調適的過程，應該充分考慮勞方的心聲，讓勞資能夠一起合作，繼續為汽車業貢獻，因應未來的挑戰。

洪申翰強調，勞動部與經濟部願意促成產業勞資對話和相互支持，政府會在各種政策資源上，擴大協助勞資雙方。

勞動部表示，今日下午2時與工會的座談，勞動部也將邀請經濟部次長江文若及經濟部產發署共同出席，與汽車業勞工討論各種可能的跨部會協助措施和資源，期盼勞資政共同合作，提升汽車產業與勞工未來的競爭力。

