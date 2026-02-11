在Costco買的禮品卡一夕變廢紙！發卡公司倒閉 消費者恐血本無歸

美式賣場好市多（Costco）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）禮品卡合作業者之一「Synergy World」，上月在美國申請破產保護並停業，導致旗下禮品卡全面停止兌換，部分消費者手中持有的Synergy World禮品卡也瞬間失效，且短期內幾乎沒有補救途徑，雖然有部分Costco 分店已為消費者辦理退款，但也有門市拒絕退款，狀況相當混亂。針對此事，Costco尚未做出回應。

綜合外媒報導，成立於 1995 年、總部位於美國加州聖地牙哥（San Diego）的 Synergy World，長期以餐廳禮品卡與忠誠計畫作為主要業務模式。在營運高峰期，Synergy的禮品卡可在美國多個城市、超過 300 家餐廳使用。

如今Synergy World已申請破產，使其發行的禮品卡形同作廢。

Synergy 官網發布公告證實停業消息，指出：「我們正進行業務清算程序，並預計申請《破產法》第7章清算保護，相關程序將歷時數月。」公告並補充：「Synergy 餐廳禮品卡計畫將於 2026 年 1 月 31 日正式終止，屆時所有 Synergy 餐廳禮品卡（實體卡與電子禮卡）將全面停止兌換。」

但Synergy最初表示禮品卡可兌換至 2 月初，但隨後以需求激增為由，全面停止兌換。目前尚不清楚未兌換禮品卡所涉及的總金額，須待破產文件公開後才能確認。

依據美國《破產法》第7章規定，禮品卡屬於「無擔保債權」，清償順位最低，意味著消費者通常只能獲得極少甚至完全沒有補償。

值得注意的是，Synergy發行的禮品卡雖然有在Costco販售 ，且可於全美數百家合作餐廳使用，但這屬於第三方商品，實際發行與管理單位為 Synergy，而非 Costco 或相關餐廳。因此退款情況也因各地處理方式不同而更加混亂，部分 Costco 分店已為消費者辦理退款，但也有門市拒絕退款。

對此，Costco 尚未回應《福斯財經新聞網》（Fox Business）的評論請求。

