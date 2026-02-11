自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

MSCI季度調整新增鴻勁 小型指數成分股新增富喬等12檔

2026/02/11 08:28

MSCI季度調揭曉！新增鴻勁，刪除正新等4檔。（資料照）MSCI季度調揭曉！新增鴻勁，刪除正新等4檔。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕MSCI今（11）日公布最新1季度調整，全球標準型指數台股成分股新增鴻勁（7769）1檔，剔除正新（2105）、儒鴻（1476）、豐泰（9910）及億豐（8464）等4檔成分股，另全球小型指數成分股新增富喬（1815）等12檔，刪除胡連（6279）等11檔成分股。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，此次公布的季度調整結果將於台灣時間2月26日收盤後生效。

MSCI明晟今日公布最新1季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁（7769）1檔，刪除儒鴻（1476）、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔。

另在全球小型指數成分股則新增富喬（1815）、儒鴻（1476）、正新（2105）、世紀*（5314）、日電貿（3090）、新代（7750）、東方風能（7786）、禾榮科（7799）、尖點（8021）、福懋科（8131）、億豐（8464）、豐泰（9910）。

遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮（2608）、僑威（3078）、拓凱（4536）、永信建（5508）、胡連（6279）、GIS-KY（6456）、大樹（6469）、晶心科（6533）、森崴能源（6806）、雲豹能源（6869）、振樺電（8114）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財