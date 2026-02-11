鴻海不接手了！夏普龜山第2工廠出售破局 社長親揭原因

夏普把龜山第2工廠出售給鴻海的交易宣告破局。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕夏普（Sharp）10日宣布，針對生產中小尺寸液晶面板的龜山第2工廠（位於日本三重縣龜山市），與母公司、台灣鴻海精密工業的出售協商已告破局，未能達成交易。夏普並表示，第2工廠將於2026年8月前後停止生產，並將啟動員工自願離職方案，影響人數約1170人。夏普社長沖津雅浩指出，破局原因是該交易難以為鴻海方面帶來實質經濟效益。

粽含日本媒體報導，夏普指出，配合此次結構改革，預計將提列包括自願離職退休金在內、合計149億日圓（約30.78億元新台幣）的相關費用，其中129億日圓（約26.65億元新台幣）將在截至2026年3月的會計年度，列為特別損失。

請繼續往下閱讀...

沖津雅浩對此表示：「綜合評估未來液晶面板價格走勢等條件後，最終判斷該交易難以為鴻海方面帶來實質經濟效益。」

至於鴻海原本規劃的 AI 伺服器生產計畫，將轉而評估活用鄰近建築設施的可行性。

夏普龜山工廠過去以生產液晶電視面板、打響「世界的龜山」品牌而聞名，但隨著市場環境變化，產線被迫轉向中小尺寸液晶面板生產。夏普原本規劃在今年8月前完成出售，將該工廠移轉給鴻海精密工業，如今正式宣布放棄出售計畫。

此外，夏普也透露，已決定停止營運的子公司「夏普米子」（位於日本鳥取縣米子市），目標於今年7月完成關廠。

財務表現方面，夏普同日公布的2025年4至12月合併財報顯示，淨利轉為675億日圓（約139.45億元新台幣），成功由去年同期35億日圓（約7.23億元新台幣）虧損轉為獲利；不過，營收年減14.5%，降至1兆4176億日圓（約2928.76億元新台幣）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法