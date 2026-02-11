「黃金螺絲」卡全球經濟 ! 外媒認證 : 台灣超重要「1原因」絕不能出事

彭博警示，台灣位於半導體供應鏈中心，一旦發生台海危機，世界將付出慘痛代價。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣是人工智慧浪潮與全球經濟的核心，也是地緣政治與地質斷層的交會點。《彭博》經濟研究模擬了台海戰爭若真爆發的多種情境，全球經濟會付出多大的代價 ? 結論是，在最極端的情況，首年對全球經濟造成的衝擊高達10.6兆美元（約新台幣333.9兆元），相當於全球GDP 的9.6%，不僅超越新冠疫情，也遠甚於2007–2009年金融危機。

據報導，全球約5.3%的增值產出來自以晶片為直接生產投入的產業，價值近6兆美元（約新台幣189兆元）。台灣生產全球62%的先進邏輯半導體，同時也是傳統晶片的重要生產地點，從汽車、飛機、AI 資料中心到智慧型手機，幾乎所有關鍵產業都離不開它。一旦台海出現重大危機，全球半導體供應將遭到致命打擊，震波不只是區域性的，而是全球性的。

供應鏈專家用「黃金螺絲」一詞來形容一種關鍵部件，缺少它，生產就會停滯。根據產能數據顯示，截至2024年，失去台灣的生產管道將導致全球尖端邏輯晶片供應減少62%、低階晶片供應減少31%。

《彭博》直言，這項研究推演的核心前提只有一個：台灣在全球經濟中的角色，已經大到「不能出事」。

現今，台灣的台積電（TSMC）佔據全球晶圓代工收入的70%，為AMD、蘋果、博通、輝達和高通等客戶提供服務，這些美國最大的科技公司現佔標普500指數的30%以上，推動了近年來市場大部分的上漲，而台積電的前十大客戶的總市值高達14兆美元（約新台幣441兆元）。在成熟製程領域，聯電和台積電等公司也是這領域的佼佼者，鞏固了台灣在汽車、工業和消費性電子晶片供應方面的優勢。

《彭博》假設，在戰爭情境下，中國也會停止出口，將導致全球成熟晶片和傳統晶片產能減少32%。在這種情況下，出口管制、運輸中斷以及無法取得台灣原料和封裝材料，將進一步擾亂中國及其他地區的生產，加劇晶片短缺。結果是，仰賴晶片的產業全面停擺，從智慧型手機、PC、汽車到工業設備，生產線像少了一顆「黃金螺絲」般瞬間卡死。

而衝擊並不止於供應鏈。倘若台海危機爆發，美中及其盟友之間的貿易幾乎全面中斷，全球最繁忙的航運要道之一陷入癱瘓。《彭博》指出，台灣海峽也是全球貿易的重要動脈，2022年全球近一半的貨櫃船隊和超過5分之1的全球海上貿易額、約2.45兆美元（約新台幣7.71兆元）都經由該水道運輸。

金融市場也可能因AI題材崩塌而重挫。台灣經濟在模型中幾近被摧毀，GDP可能首年重挫 40%、中國GDP下滑約11%、美國約6.6%。至於歐盟、印度、英國、日本與南韓等高度連結全球供應鏈的經濟體，也將承受6%到23%不等的衝擊。

即便未走向全面戰爭，風險依然巨大。若中國選擇對台實施海空封鎖，阻斷晶片與關鍵物資流通，全球 GDP 首年仍可能下滑5.3%。在較溫和、但持續升高的緊張情境下，雖未爆發戰事，貿易摩擦與灰色地帶行動也足以拖累全球成長動能。

《彭博》指出，對全球企業而言，半導體是至關重要的原料，而台灣海峽則是重要的貿易通道，台海危機的影響可能十分廣泛。

在所有智慧型手機製造商中，蘋果面臨的系統性風險最高，因為台灣是iPhone關鍵先進製程製程的唯一生產中心，iPhone銷量恐會損失超過90%，一旦通路庫存被清空，全球智慧型手機銷量甚至可能暴跌80%。

至於全球PC市場可能展現出相對的韌性，但仍將面臨30%至40%的營收下滑。而全球約18%的汽車製造商半導體需求由台灣地區滿足。光是德國汽車產業，包括BMW、賓士和福斯汽車將有190多萬輛汽車面臨半導體供應風險。此外，貨櫃航運業或將遭受重創。

《彭博》總結，台灣位於半導體供應鏈中心，同時也是全球地緣政治斷層線最深的地區之一，一旦發生危機，無論對中國、美國或世界，都將付出慘痛代價。

