金價上看1.2萬美元？專家：黃金合理價「這指標」是關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕近日，一份大膽的金價預測在網路上掀起討論熱潮，預測金價有望上看1.2萬美元。外媒報導，這不是陰謀論，而是一份在社群媒體瘋傳的最新預測。專家指出，若以「黃金占央行外匯儲備比例」作為衡量標準，目前金價其實遠低於合理水準，而真正決定黃金天花板的關鍵，正是這個長期被忽視的指標。

據報導，黃金過去一年屢創新高，即使歷經一波歷史級回檔後，仍快速反彈走高。本週二金價約在每盎司5060 美元、年漲幅達72%。對此，金銀礦業對沖基金Myrmikan Capital創辦人奧利佛（Dan Oliver）認為，若央行持續提高黃金在儲備中的占比，金價理論上應遠高於目前水準。

他的核心論點在於：歷史上，市場往往迫使各國央行將黃金儲備維持在外匯儲備的3分之1到一半之間。若依此比例推算，金價應落在每盎司 8395 美元至 1萬2595 美元之間。

奧利佛進一步指出，若出現一次「清算式」金融事件，導致其他資產（例如美國公債）價值大幅重估，黃金在央行資產負債表中的比例甚至可能接近 100%。他並非認為美國公債毫無價值，但強調其價格長期受到聯準會政策干預，特別是聯準會持有的大量長天期公債，在利率環境轉變下已明顯受損。

在他的框架中，黃金多頭市場將分3個階段推進。第1階段是目前進行中的上漲，反映美國債市壓力升高與全球美元體系緊張。第2階段尚未全面啟動——那將是市場意識到聯準會若要穩定市場，恐不得不進行更大規模的公債購買，甚至實質「接管」整個債券市場。

第3階段則被他形容為「政府債務死亡螺旋」：利率越高，利息支出越重，財政赤字越大，國債供給越多，進一步推高利率，形成惡性循環。在這種情境下，黃金作為不依賴信用體系的資產，將成為資金避風港。

儘管奧利佛並未給出具體時間表，但他的論述已在社群平台引發黃金支持者熱烈回應。部分市場人士盛讚這是當天讀到最精彩的分析，連多位資深市場觀察者也公開表示支持。

值得注意的是，隨著金價強勢上漲，散戶資金也積極湧入，部分評論甚至將這波黃金行情比擬為「迷因股」式的狂熱，而非傳統避險資產的緩步上漲。

