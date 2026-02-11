自由電子報
別浪費錢！好市多這款「超雷」知名品牌湯 網批：沒味道、噁心

2026/02/11 13:25

別浪費錢！好市多販售Boulder Organic的雞肉野米湯惡評如潮。（彭博）別浪費錢！好市多販售Boulder Organic的雞肉野米湯惡評如潮。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然好市多（Costco）以物美價廉聞名，但並非件件都是好東西，美媒報導，博爾德有機食品（Boulder Organic）的雞肉野米湯惡評如潮，網友批，淡而無味，完全沒有味道、只能用噁心1句形容，是絕對不值得推薦的商品。

《chowhound》報導，雖然Boulder Organic 並非 Costco 的獨家品牌，但Costco確實銷售過 Boulder Organic 的多款湯品，包括雞肉野米湯和雞肉青椒湯，Costco 擁有眾多知名品牌和食品，很難想像會有哪款商品會不符合同樣的品質標準。

Costco的顧客們毫不吝嗇地在 Costco 網站上分享了他們對這款湯的評價。 「真不知道這款產品是怎麼通過 Costco 審核的，」評論者 Deb K. 寫道， “淡而無味，完全沒有味道，雞肉少得可憐，我連1碗都沒吃完，剩下的都扔了，連第2罐也扔了。” DavidKC 的評價則簡潔明了：“最差勁的。一點雞肉都沒有。”

差評如潮，一些失望的顧客寫道：「這是我這輩子喝過最沒味道的湯。明明食材都看得見，怎麼可能一點味道都沒呢？」 Reddit 上的評論也好不到哪裡去。一位網友 評論道：“湯太稀了，一點味道都沒有，而且裡面還有米……米？是不是因為吸水太多都泡爛了？真想扔掉。太讓人失望了。”

