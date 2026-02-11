浪費錢還傷身！Costco科克蘭這款飲料「買必後悔」 網稱：苦得要命、喝完立刻胃酸

Costco科克蘭石榴汁「買必後悔」，網稱苦得要命、喝完立刻胃酸。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）在倉儲式零售體驗和自有品牌方面做得非常出色，但它也並非一帆風順，不僅科克蘭的淡啤酒、通心粉和起司以及即食披薩，被網友評為失敗品，石榴汁被慘遭滑鐵盧，惡評如潮，網友批它的味道苦得要命，買有一股怪味，喝完立刻胃酸。

《mashed》報導，Kirkland Signature石榴汁對標POM Wonderful的產品，但Costco 的顧客似乎對這款仿冒品並不買單。石榴汁酸甜可口，令人喜愛，而且營養豐富，然而，Costco出售的這款石榴汁卻被評價為味道陳舊、寡淡無味，而且整體口感不對勁。

1位顧客形容它的味道就像“煮過的果汁”，這對於想要1杯清爽飲品的人來說，實在令人難以接受。另1位 Reddit用戶指出，一時興起買了這款果汁，結果發現它的味道「苦得要命……喝完立刻胃就酸了」。另1位Reddit 用戶也有類似的經歷，形容它「不好喝…苦中帶苦，還有一股怪味」。

至於這款石榴汁出了什麼問題，1位Costco用戶在Reddit上推測道：「我猜他們直接把整個石榴都壓榨了，包括苦澀的白色部分，生產過程中也沒做任何處理。」我們無法證實這一說法，但值得注意的是，石榴的白色部分（果瓤）含有高濃度的單寧，而單寧是出了名的苦。

