親民價入手Dior大師作品！UNIQLO聯名JWA 2026春夏系列上市時間、新品1次看

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫 （UNIQLO） 與JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列即將在2月27日登場！由Dior創意總監Jonathan Anderson操刀，春夏29款單品，以全新的視角詮釋了傳統的英倫學院風，展現了春夏的輕盈感和活力色彩。

該系列包含14件女裝單品、15 件男裝單品以及包包、襪子和帽子3件週邊產品。

外媒報導，UNIQLO與JW Anderson 的2026春夏聯名系列，結合了英國的學院風與水上運動，前者經典百搭，後者則是注重機能性，讓日常生活的穿搭可以更自在舒適。本季延續了上1季秋冬的短版輪廓，包括襯衫、T-Shirt、Polo衫都是以微微的短版輪廓呈現，像是休閒上衣、防風外套則可以調整下擺呈現更多搭配。

繽紛的粉彩色系如粉、藍、綠、橘，配上格紋、條紋等圖樣加乘了簡約的設計，棉麻、速乾材質的應用相當適合夏天悶熱的天氣，JW Anderson 聯名系列中向來都相當受到歡迎的襪子亦讓人眼睛一亮。

值得留意的是，本季配件區還有1款大容量的「捲蓋後背包」，帆布材質 + 背面開口相當實用，另外還有素色加上 JWA 字樣的棒球帽。

UNIQLO與JW Anderson的2026春夏聯名系列將於2月27日於台灣、香港指定店舖與官方網站上架，想為你的春夏衣櫥增添更多選的朋友不妨可以多加留意。

