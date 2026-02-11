美股收盤》零售數據不如預期！美股互有漲跌 台積電ADR漲1.83％

美國華爾街股市10日互有漲跌。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國華爾街股市10日互有漲跌，道瓊指數連續第3個交易日創新高，科技股巨頭承壓，輝達與Alphabet收跌。

綜合媒體報導，本週市場焦點轉向一系列關鍵經濟數據，尤其是在零售銷售降溫之際，投資人正等待11日即將公布的1月非農就業報告，以及13日發布的最新消費者物價指數（CPI）

最新公布的2025年12月零售銷售成為本週首個關鍵訊號，12月零售支出幾乎「持平」，明顯低於11月的0.6%月增幅，也落後於市場預期的0.4％，反映假期購物季末端的消費動能已出現降溫跡象。

焦點個股方面，微軟下跌0.96％、亞馬遜下跌0.84%、輝達下跌0.79％、Alphabet下跌1.78%；台積電ADR上漲1.83%，收在361.91美元。

道瓊工業指數上漲52.27點或0.10%，收報50188.14點。

標普500指數下滑23.01點或0.33%，收在6941.81點。

那斯達克指數下挫136.19點或0.59%，收23102.48點。

費城半導體指數下跌55.45點或0.68%，收8107.13點。

