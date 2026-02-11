網路廣告詐騙層出不窮 Meta官方示警：結帳前先做「一動作」

隨著年節採買潮湧現，不法分子也常假冒知名餐廳或飯店成立粉絲專頁，搭配超低價促銷誤導消費者，Meta建議下單結帳前，先掌握該則廣告的出資者與受益者資訊。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆新年將至，詐騙集團也趁著拜年訊息熱絡、網購需求大增之際伺機而動，常見手法包括假冒親友寒暄、以低價年菜或禮盒吸引下單，甚至打出機票大特價、超低價包棟民宿等話術，誘使民眾匯款或交出帳號密碼。

Meta特別呼籲網友善用平台上的安全工具，並透過數位發展部「網路詐騙通報查詢網3.0」，或「內政部警政署165全民防騙網」馬上查證與通報，在新春假期守護荷包與個資安全。

Meta指出，近期不少人收到「還記得我嗎？新春快樂！」的陌生訊息，看似久未聯絡的友人來拜年，實際上卻可能是詐騙集團假冒身分，透過閒聊建立信任後，再引導加入投資群組或推薦投資標的。

對此，Meta建議，遇到可疑帳號應第一時間封鎖並檢舉，同時調整Messenger的「隱私與網路安全」設定，降低陌生訊息打擾的機率；若心存疑慮，也可透過官方防詐平台或165反詐騙專線查證，避免誤信而受害。

隨著年節採買潮湧現，不法分子也常假冒知名餐廳或飯店成立粉絲專頁，搭配超低價促銷誤導消費者。Meta建議，在點選相關廣告下單前，網友可善用Facebook、Instagram及Threads的「廣告透明度工具」，點選廣告右上角「⋯」，掌握該則廣告的出資者與受益者資訊，確認這則廣告的資訊後再進行結帳。

此外，遭冒名的商家也應利用「品牌權利保護工具」，檢舉此類內容，加速移除假冒店家的詐騙廣告，也讓消費者免於受騙。

長達九天的連假，不少人返鄉或出遊，頻繁連上公共Wi-Fi，若帳號密碼強度不足，極易成為駭客下手目標。一旦帳號被入侵，不僅得花時間取回，還可能被用來向親友發送借錢訊息。

Meta提醒，除了檢查密碼強度之外，也應啟用Facebook與Instagram的「雙重驗證」，在出現不明裝置登入時要求輸入驗證碼，替帳號多加一道防護。

看準不少民眾計畫春節出遊，詐騙集團也常以誘人的「商務艙機票大特價」、「超低價包棟民宿」等內容吸引民眾目光。Meta示警這類訊息多數為詐騙，可識別粉絲專頁是否有「藍勾勾」，甚至可點選粉絲專頁中「關於」頁面，了解粉絲專頁成立的日期、是否頻繁更名、甚至是管理員所在地等，藉此判斷訊息的可信任程度。

