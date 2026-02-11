眼見為憑時代終結？最新研究：人類深偽辨識力竟「低於隨機機率」

微軟報告指出，隨著深偽技術的精進，人類已無法單憑感官區分真偽，未來必須依賴技術手段，如內容憑證而非視覺直覺。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕生成式AI爆炸性成長，卻為網路世界帶來前所未見的信任危機。根據微軟《全球網路安全問卷調查報告》指出，自2023年以來，AI使用率從13%快速攀升至2025年的38%，短短兩年間便滲透進日常工作與生活場景。

然而，AI技術精進的速度，已開始超越人類辨識真偽的能力，深偽影像與合成聲音的普及，正讓人類的感官與直覺首次出現明顯「失守」。

調查顯示，僅有25%的受訪者認為自己能分辨深偽影像（Deepfakes），研究測試數據也顯示多數人對AI的辨識表現「低於隨機機率」，意即深偽影像的細緻度已跨越了人類感官，讓我們在缺乏技術工具輔助的情況下，僅憑感官判斷反而比隨機猜測更不可信。

這結果也凸顯深偽技術的逼真程度，已突破一般人的判讀極限，使得視覺與聽覺不再是可信的依據，並進一步影響社會對數位內容的基本信任。

此外，伴隨而來的是高度集體焦慮。報告中，有高達91%的民眾對AI感到不安，其中被列為AI濫用的頭號威脅為數位性暴力/深偽性犯罪（NCII，非自願性影像）佔69%，其次為詐騙（67%）及個人隱私（66%），這也反映出大眾最恐懼的是針對個人、具備毀滅性的私領域侵犯。

最後，微軟也指出，面對這場信任危機，不能單靠個人的「肉眼辨識」，必須從以下維度建立防線，包括：技術工具 ，例如推動C2PA內容憑證的數位浮水印技術，從來源標註真偽；其次為法律監管 ，針對AI生成的非自願性影像內容 （NCII） 與詐騙行為建立更嚴厲的法律制裁；最後則是媒體素養 ，教育大眾「眼見不一定為憑」，培養對可疑資訊的查證習慣。

