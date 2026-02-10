金價飆漲！去年旅客超帶黃金案件 暴增2.8倍

國際金價飆漲，海關查獲旅客攜帶超額黃金案件大增。（彭博資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國際金價飆漲，海關查獲旅客攜帶超額黃金案件大增。根據財政部關務署統計，近3年查獲旅客攜帶超額黃金案件，2023年共9案、11.63公斤；2024年共16案、15.01公斤；2025年暴增至61案、共17.81公斤。

關務署說明，根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，旅客若攜帶超額菸酒（免稅酒1.5公升、免稅捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，或符合衛福部風險評估審查的菸品200支）、新台幣超過10萬元、人民幣超過2萬元、外幣現鈔或無記名有價證券總值超過1萬美元、黃金價值超過2萬美元，或攜帶總價值超過等值新台幣50萬元且超越自用目的鑽石、寶石及白金，均應填報海關申報單，並主動向海關申報。

農曆春節期間是旅遊與返鄉出入境人潮高峰，關務署表示，海關按例安排輪值人力，服務出入境旅客及辦理通關業務，提醒旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，若漏未申報或攜帶未經檢疫的豬肉製品等禁止輸入物品，將遭受重罰。

關務署並提醒，旅客入境時，請再三確認攜帶的行李是否有含肉製品、水果等應施檢疫物品，或未經核定通過健康風險評估審查的加熱菸與其必要的組合元件等物品，若經海關查獲，將移由相關主管機關裁處沒入及罰鍰。

