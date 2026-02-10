神投資！梵蒂岡銀行推出兩個股票指數 天主教價值編列全球50家知名企業

梵蒂岡銀行（The Vatican Bank）推出兩個股票指數，這兩個指數都是根據天主教原則選擇股票。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕梵蒂岡銀行（The Vatican Bank，又稱宗教事務銀行）推出了兩個股票指數，這兩個指數都是根據天主教原則選擇股票。

根據彭博看到的聲明顯示，晨星IOR歐元區天主教原則指數（Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index）和晨星IOR美國天主教原則指數（Morningstar IOR US Catholic Principles Index ），旨在為全球天主教投資提供參考。該指數由宗教事務研究所（Institute for the Works of Religion）編制，包含50家中型和大型公司，其中包括大型科技公司和金融股。

IOR推出首批指數之際，正值考慮環境、社會和治理（ESG）因素的投資產品面臨困境之時。晨星公司上週發布的一份報告顯示，去年以ESG為投資目標的基金遭遇了840億美元的資金流出，這是此類產品全球市場首次出現淨贖回。

IOR的基準指數面臨天主教投資者的激烈競爭。一檔資產規模超過10億美元的Global X交易所交易基金（ETF）追蹤標普500天主教價值指數，該指數於2015年推出，剔除了不符合美國天主教主教會議指引的股票。其主要成分股包括輝達公司和蘋果公司。該ETF去年上漲了16%，與標普500指數的表現大致持平。

根據晨星公司的情況說明書，其新美國指數的前幾大成分股是Meta Platforms Inc. 和Amazon.com Inc.，而歐元區指數的前幾大權重股是ASML Holding NV 和 Deutsche Telekom AG。

梵蒂岡投資監理局（IOR）為教會相關機構提供傳統銀行服務並監管投資，多年來一直努力擺脫因一系列金融醜聞而導致的管理不善的惡名。教宗良十四世已採取措施限制IOR的職能，包括去年10月批准了一項規則，將梵蒂岡資金的投資責任分配給各機構。

