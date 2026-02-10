鼓勵「五大信賴產業」放款方案 首期目標新增1200億

金管會表示，第1期本國銀行對五大信賴產業放款增加目標值，為1,200億元。圖為銀行局主秘周正山。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為鼓勵本國銀行得於兼顧風險原則，積極對五大信賴產業辦理授信，金管會表示，已經訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」；其中，第1期的實施期間為2026年4月1日~2026年12月31日（計9個月），至於首期國銀對五大信賴產業放款增加目標值、為新臺幣1,200億元。

回顧過去，「六大核心戰略產業」是2020年5月20日總統就職演說時宣示推動，包含：資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等；後來，「六大」調整變成「五大」，包括「半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」。也就是說，「六大核心戰略產業」升級為「五大信賴產業」。

請繼續往下閱讀...

銀行局主秘周正山表示，六大核心方案將於今年3月底屆期，五大方案為延續獎勵措施，協助產業取得營運資金以提升國際競爭力，經盤點後，涵蓋行業代號自387項減少至94項。

金管會表示，為配合國家重點政策及產業發展需要，獎勵本國銀行對五大信賴產業提供融資協助，並使我國金融業得以於穩健成長原則下，持續發揮協助整體經濟結構轉型及產業發展功能，提高產業競爭力，金管會訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，鼓勵國銀積極對五大信賴產業辦理授信。

「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」實施期間，自2026年4月1日起算，至2028年底結束，並分三期辦理。第1期為2026年4月1日~12月31日（計9個月），第2期為2027年1月1日~12月31日（計12個月），第3期為2027年1月1日~2027年12月31日（計12個月）。

在放款目標值方面，周正山指出，經濟成長率符合行政院主計總處預期正數情形下，第1期本國銀行對五大信賴產業放款增加目標值為新臺幣1,200億元。第2期及第3期之目標值，將視前期執行情況再逐年調整修定。

其次，績效考核方式：依本國銀行對五大信賴產業放款之貢獻度及成長度評選優等銀行4名及甲等銀行6名，各個產業設置特別獎1名，共計5名，另就參與國家融資保證機制特別獎銀行，取績效第1名者予以獎勵。

在獎勵方式，由金管會表揚頒發獎狀，並登載於該會全球資訊網；另由該會函請各績優銀行對有功人員予以敘獎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法