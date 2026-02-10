Gogolook淡季不淡 1月營收創單月新高

展望後市，Gogolook目標加大投入精進AI防詐技術，並以靈活多元策略拓展海外市場。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕信任科技服務商 Gogolook（6902）1月營收1.04億元，年增37.4%、月增2.74%，在過往屬於產業淡季的1月份仍創下單月歷史新高表現。公司表示，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，營收規模穩定放大，隨著跨越關鍵規模門檻，2026年獲利結構可望出現明顯改善。

Gogolook指出，今年營收成長動能將優於整體產業平均，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務三大業務將同步成長，其中以金融科技服務的放量最為顯著。在營收規模擴大後，軟體業高營運槓桿特性逐步顯現，新增營收所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，將有助於推升整體獲利表現。

請繼續往下閱讀...

在金融科技服務方面，旗下小額借貸平台JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，公司預期今年營收仍將維持高速成長，並開始貢獻獲利。Gogolook表示，JUJI以流程全面自動化為核心，可有效降低核貸過程中的人力成本並縮短等待時間，整體效率優於傳統獲客與審核模式，同時透過AI持續優化風險控管，有助於維持穩定的低延滯率。

另一金融服務品牌袋鼠金融，則持續擴充產品與服務數量，並積極提升流量變現效率。管理層指出，隨著平台服務深度與使用頻率提升，整體金融科技業務在高成長基礎下，對營收與獲利的貢獻度將逐步放大。

消費者防詐服務方面，核心產品Whoscall的訂閱收入，受惠於去年第三季推出的多人訂閱方案，搭配差異化定價策略，付費轉換率持續提升。數位廣告收入在營運結構優化後亦逐步回升，隨著月活躍用戶（MAU）穩健成長，相關收入動能可望延續。

企業端防詐服務方面，Gogolook表示，海內外多項合作案正陸續轉為實質營收，企業防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡及歐美市場落地應用，相關收入規模持續擴大。旗下Watchmen商譽保護服務則轉向以代理商銷售模式為主，有助於提升整體銷售效率與市場滲透率。

展望後市，Gogolook目標加大投入精進AI防詐技術，並以靈活多元策略拓展海外市場，鎖定東南亞7億人口市場，同步布局歐美地區。公司強調，隨著營收規模持續放大與營運效率提升，未來將在維持成長動能的同時，追求獲利的跳躍式成長，朝向全球數位信任服務領導者目標邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法