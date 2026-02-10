中國奇異果殺進「這國」攤商哀價格慘跌 嘆外觀品質不及紐、法

來自中國進口的奇異果使越南當地奇異果價格下降了24%，中國奇異果的外觀和品質並不總是能達到紐西蘭或法國奇異果的水平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕來自中國進口的奇異果使越南當地奇異果價格下降了24%，越南水果商紛紛哀號表示，中國奇異果的外觀和品質並不總是能達到紐西蘭或法國奇異果的水平，壓低價格讓攤商獲利減少。

在胡志明市，綠奇異果和金奇異果的零售價約為每公斤8萬至12萬越南盾，約每公斤3.05至4.58美元。一位受訪的當地消費者表示，這樣的價格「實屬罕見」。

紅奇異果定位為中國高端品種，據報售價約每公斤10.9萬越南盾，約每公斤4.16美元。零售通路主要透過大型連鎖超市，包括Go!、Bach Hoa Xanh和Kingfood。

相較之下，紐西蘭和法國產的奇異果價格仍然較高。紐西蘭青奇異果的售價約為每公斤13.9萬越南盾，約5.30美元。貿易商指出，雖然這一價格低於去年同期，但仍遠高於中國進口奇異果的價格水準。

與往年相比，進口格局發生了變化。過去越南的奇異果進口主要來自紐西蘭。而今年，由於產量增加，以及市場對品質穩定和可追溯性的認可度提高，中國奇異果的進口量有所增長。

在胡志明市經營水果店的零售商洪英（音譯）表示，中國奇異果的外觀並不總是能達到紐西蘭或法國奇異果的水平，但品質已經有所提高。

批發商也反映了類似的趨勢。胡志明市一家專門經營奇異果的批發商Ngoc表示，隨著銷售量和需求的成長，中國奇異果的價格下降。他說：「我每次進口的貨物都有數千箱，需求明顯比往年強勁」。

越南海關數據顯示，該國2025年進口水果和蔬菜總額約30億美元，較去年同期成長24%。中國仍是最大的進口來源國，進口額超過10億美元。

