財經 > 證券產業

中信金持股台北101逾6％還會加碼？中信金回應了

2026/02/10 21:10

中信金未參與台北101股權標售，主要因流動性與報酬率考量。（業者提供）中信金未參與台北101股權標售，主要因流動性與報酬率考量。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中央存保今（10）日標售中聯信託有的台北金融大樓（台北101）股權，順利由宏泰集團以總價約86.04億元標下。雖然現有股東保有「優先承購權」，但各公股股東多受限於單一銀行持股5%的限制無法執行，先前被「點名」卻不予回應的中信金，今日面對媒體詢問，表示未參與此次標案，主要是基於「流動性」及「投資報酬率」等因素的考量。

中信金及子公司中信銀行，均有台北101持股，其中金控持有4500萬股、持股比例3.06%；中信銀同樣持股3.06%，合計持股6.12%。先前被外界點名有意加碼，中信金均以「不予評論」回應。

在今日標售結果出爐後，外界進一步關注原始股東的「優先承購權」，認為宏泰集團順利標得股權仍有變數，但其實原始股東的最大的門檻，就是單一銀行持股5%的限制，包括兆豐金、兆豐銀等各大泛公股股東，都已達5%門檻上限，中信金及中信銀分別持股3.06%稍有加碼空間。

對此，中信金今日回應表示，本次未參與台北101股權標售案，主要是金控的投資部門評估後認為，標的公司（台北101）流動性不高，加上考量資本計提，以及目前很多投資標的投報率都可以超過台北101的水準，所以沒有參與這次的標案。對於「優先承購權」也是以相同標準評估。

